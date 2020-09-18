NYT: Иран будет вести себя сдержанно, чтобы не дать Трампу переизбраться

Разведка Соединённых Штатов пришла к выводу, что власти Ирана до президентских выборов в США не станут реагировать на очередные угрозы или санкции Вашингтона. Руководство страны решило воздержаться от шагов, способных спровоцировать Дональда Трампа на какие-либо действия и повысить его шансы на переизбрание.
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Речь шла об акции в Персидском заливе, способной негативно отразиться на добыче нефти на Ближнем Востоке и посеять панику на финансовом рынке. Согласно публикации, американская разведка полагает, что Тегеран решил, что теперь, в условиях пандемии, такие действия дадут повод администрации Трампа предпринять военные действия. А они, в свою очередь, повысят его шансы на переизбрание.
8 мая 2018 года Трамп объявил о выходе страны из «ядерной сделки». Он заявил, что США располагают доказательствами того, что Иран продолжает разработку ядерного оружия, тем самым нарушая Совместный всеобъемлющий план действий. 5 ноября 2019 года Вашингтон ввёл санкции против Тегерана. 5 января 2020 года Тегеран объявил об отказе от «последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг».
Дональд Трамп баллотируется на второй срок от республиканцев. Его основным конкурентом от демократов является бывший вице-президент Джо Байден. Выборы назначены на 3 ноября 2020 года, писал NEWS.ru.
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