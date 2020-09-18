NYT: Иран будет вести себя сдержанно, чтобы не дать Трампу переизбраться

https://static.news.ru/photo/09e4a0ee-fa8c-11ea-beab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Schulze/ZB/Global Look Press

Разведка Соединённых Штатов пришла к выводу, что власти Ирана до президентских выборов в США не станут реагировать на очередные угрозы или санкции Вашингтона. Руководство страны решило воздержаться от шагов, способных спровоцировать Дональда Трампа на какие-либо действия и повысить его шансы на переизбрание.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на ряд должностных лиц США. Данные американской разведки также указывают на то, что Тегеран отменил составленный ещё год назад план, предусматривающий проведение этой осенью демарша, способного снизить рейтинг Трампа.

Речь шла об акции в Персидском заливе, способной негативно отразиться на добыче нефти на Ближнем Востоке и посеять панику на финансовом рынке. Согласно публикации, американская разведка полагает, что Тегеран решил, что теперь, в условиях пандемии, такие действия дадут повод администрации Трампа предпринять военные действия. А они, в свою очередь, повысят его шансы на переизбрание.

8 мая 2018 года Трамп объявил о выходе страны из «ядерной сделки». Он заявил, что США располагают доказательствами того, что Иран продолжает разработку ядерного оружия, тем самым нарушая Совместный всеобъемлющий план действий. 5 ноября 2019 года Вашингтон ввёл санкции против Тегерана. 5 января 2020 года Тегеран объявил об отказе от «последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг».

Дональд Трамп баллотируется на второй срок от республиканцев. Его основным конкурентом от демократов является бывший вице-президент Джо Байден. Выборы назначены на 3 ноября 2020 года, писал NEWS.ru.