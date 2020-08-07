NYT: доставившее в Бейрут аммиачную селитру судно затонуло в 2018 году

https://static.news.ru/photo/2b3d0398-d93b-11ea-8e54-fa163e074e61_660.jpg Фото: marinetraffic.com

Судно Rhosus, которое в 2014 году доставило в порт Бейрута аммиачную селитру, затонуло в начале 2018 года. Это выяснили журналисты американской газеты The New York Times, исследовавшие фотографии, данные о передвижении судов и спутниковые снимки.

Отмечается, что в 2013 году судно вышло из Батуми. На его борту находилось около 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. На мешках с селитрой стояла маркировка грузинской компании Rustavi Azot L.L.C. Груз планировалось доставить в Мозамбик.

Затем судно совершило внеплановый заход в Бейрут, где задержалось в связи с техническими неполадками. Весь груз с судна был перемещён на склад.

Согласно спутниковым снимкам, в 2015 году на судне уже не было никакого груза. А в феврале 2018-го оно начало тонуть. В течение нескольких дней судно ушло под воду.

Взрыв произошёл вечером 4 августа. По предварительной версии, в порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры. Она была конфискована в 2014 году с судна Rhosus, которое сделало в Бейруте техническую остановку. Моряки, работавшие на корабле, утверждают, что его владельцем был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, проживающий на Кипре.

Детонация селитры могла произойти при проведении сварочных работ. Завершить расследование причин катастрофы власти Ливана намерены в течение пяти дней. В рамках расследования многих сотрудников порта уже поместили под домашний арест.

Из-за ЧП уничтожены или повреждены здания в радиусе 10 километров, полностью разрушен порт. Взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Её ощутили даже на Кипре. В результате случившегося погибли по меньшей мере 150 человек, пострадали тысячи. Некоторые до сих пор находятся под завалами. Помощь ливанцам уже предложили Катар, Иран, Турция, ОАЭ, Иордания, Сирия, Кувейт, Франция, США, Россия и Израиль. 6 августа в Бейруте начал работать аэромобильный госпиталь отряда «Центроспас» МЧС России.

Количество погибших от взрыва в порту Бейрута возросло до 154 человек, а число взятых под стражу по делу о взрыве увеличилось до 19, писал NEWS.ru.