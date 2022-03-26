18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

NYP: Зеленский готовится выступить на церемонии «Оскар»

19:25, 26 марта 2022
NYP: Зеленский готовится выступить на церемонии «Оскар» Владимир Зеленский Фото: Соцсети
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Украинский президент Владимир Зеленский планирует выступить с речью на церемонии вручения наград американской кинопремии «Оскар», сообщает The New York Post со ссылкой на собственные источники. Официального подтверждения этой информации нет. Также неясно, каким будет выступление украинского президента — вживую или по видеосвязи.

Зеленский ведёт переговоры с Академией кинематографических искусств и наук о появлении во время воскресной трансляции церемонии вручения премии «Оскар». Неясно, появится ли он вживую или в записанном на видео сообщении, — говорится в сообщении.

В середине марта Зеленский выступил перед американскими конгрессменами по видеосвязи. В ходе своей речи он призвал членов конгресса оказать Украине помощь для противостояния российским войскам. В частности, политик вновь попросил американские власти закрыть небо над страной или предоставить системы ПВО С-300.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео