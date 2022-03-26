NYP: Зеленский готовится выступить на церемонии «Оскар»
Антон Соловьев
Антон Соловьев
19:25, 26 марта 2022
Владимир ЗеленскийФото: Соцсети
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↵Украинский президент Владимир Зеленский планирует выступить с речью на церемонии вручения наград американской кинопремии «Оскар», сообщает The New York Post со ссылкой на собственные источники. Официального подтверждения этой информации нет. Также неясно, каким будет выступление украинского президента — вживую или по видеосвязи.
Зеленский ведёт переговоры с Академией кинематографических искусств и наук о появлении во время воскресной трансляции церемонии вручения премии «Оскар». Неясно, появится ли он вживую или в записанном на видео сообщении, — говорится в сообщении.
В середине марта Зеленский выступил перед американскими конгрессменами по видеосвязи. В ходе своей речи он призвал членов конгресса оказать Украине помощь для противостояния российским войскам. В частности, политик вновь попросил американские власти закрыть небо над страной или предоставить системы ПВО С-300.