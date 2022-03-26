NYP: Зеленский готовится выступить на церемонии «Оскар»

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На встрече в Варшаве глав МИД и Минобороны Украины Дмитрия Кулебы и Алексея Резникова с американскими коллегами Энтони Блинкеном и Ллойдом Остином, а также с президентом США Джо Байденом обсуждались различные возможности для усиления антироссийских санкций, сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства. Кулеба также отметил, что он предложил запретить российским кораблям заходить в американские и европейские порты, а также ввести ограничительные меры против всех политиков РФ, передаёт РИА Новости.

Я коснулся вопроса закрытия американских и европейских портов для российских кораблей и грузов. Мы говорили про то, чтобы применять индивидуальные санкции не только против олигархов российских и ближайшего окружения президента...