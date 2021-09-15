NYP: спецслужбам США сообщили о коронавирусе ещё в ноябре 2019-го

Проживающий в США китайский диссидент, правозащитник Вэй Цзиншэн рассказал американским спецслужбам о распространении коронавируса ещё в ноябре 2019 года. Это произошло более чем за месяц до того, как Китай официально признал, что произошла первая вспышка заболевания. Об этом пишет New York Post со ссылкой на книгу «Что на самом деле произошло в Ухани».

При этом сам Цзиншэн утверждает, что впервые услышал о новом вирусе от высокопоставленных лиц в Пекине во время Всемирных летних военных игр, которые проходили в Ухани в октябре 2019 года. Диссидент предупредил об этом американского политика, связанного с тогдашним президентом США Дональдом Трампом, китайскую правозащитницу Димон Лю, а также её супруга, экс-агента ЦРУ Роберта Сюттингера.

Я понимал, что они не были так сильно обеспокоены этим, как я, и поэтому изо всех сил старался предоставить более подробную информацию, — цитирует издание правозащитника.

Вэй Цзиншэн сообщил, что ему не поверили, что власти Китая скрывали правду о распространении коронавируса. Димон Лю также не дала ход этой информации, поскольку считала, что COVID-19 не опаснее атипичной пневмонии.

Ранее разведка США объявила о завершении 90-дневного расследования об истоках происхождения коронавируса. В докладе было отмечено, что «вирус не был разработан в качестве биологического оружия». По словам авторов, правдоподобными считаются обе известные гипотезы — естественный контакт с заражённым животным и инцидент в лаборатории.