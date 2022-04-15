NYP: Маск может приобрести Twitter с помощью деловых партнёров

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Американская разведка не может подтвердить слова президента США Джо Байдена о том, что на Украине происходит геноцид. Об этом сообщила телекомпания NBC. Информация спецслужб якобы идёт вразрез с мнением главы государства и вызывает недоумение.

Определение геноцида включает в себя уничтожение этнической группы или нации, однако пока мы этого не наблюдаем, — сообщил NBC неназванный преставитель разведслужбы США. В администрации США позицией Байдена удивлены не...