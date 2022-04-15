NYP: Маск может приобрести Twitter с помощью деловых партнёров
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
02:45, 16 апреля 2022
Фото: www.imago-images.de / Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Американский предприниматель Илон Маск рассматривает возможность привлечения своих деловых партнёров для покупки социальной сети Twitter, сообщила газета New York Post со ссылкой на источники. В настоящее время самый богатый человек в мире ведёт переговоры с возможными инвесторами, чтобы обойти «ядовитую пилюлю», которая была принята советом директоров компании. Речь идёт об экстренном плане, который призван противостоять враждебному поглощению со стороны другой компании или физического лица.
Новый план покупки, который включает участие деловых партнёров Маска может вскоре быть представлен, — сказано в публикации.
По сведениям журналистов, одним из партнёров Маска может стать компания Silver Lake Partners.
Антироссийские санкции, которые ввели США, могут послужить катализатором дальнейшей инфляции и экономического спада в самих Соединённых Штатах, написала ранее газета Washington Post. Автор публикации указал на то, что усилия Белого дома по сдерживанию Москвы могут обернуться против администрации Байдена на предстоящих выборах из-за высокого уровня инфляции. В настоящее время годовая инфляция в стране по итогам марта ускорилась до 8,5%, что является максимумом с 1981 года. Отмечается, что кризис, вызванный ростом цен на топливо, а также продуктовым дефицитом, может продлиться в США до конца года.