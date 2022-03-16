Лавров: нынешняя ситуация в мире эпохальна

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу РБК, что текущая ситуация в мире является эпохальной. Он также отметил, что сейчас идёт настоящая борьба за то, какой должна стать архитектура мира.

Это судьбоносный момент, это эпохальный момент современной истории, потому что он отражает «битву» в самом широком смысле этого слова за то, как будет выглядеть миропорядок, — сказал российский министр.

В ходе выступления глава внешнеполитического ведомства также упомянул переговоры между российской и украинской делегациями. Он призвал дать переговорщикам РФ и Украины возможность работать и обсуждать нейтральный статус Украины в спокойной обстановке, без нагнетания истерии. По его словам, несмотря на непростой ход переговоров, можно говорить об определённой надежде на достижение компромисса, а Россия будет готова к контактам с украинской стороной и в будущем.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин выступил со схожей позицией и заявил, что сегодня решаются судьба и будущее России, она никогда не должна отступать в вопросах обеспечения своей независимости. Он призвал не забывать, что суверенитет остаётся основой РФ.

Он также прокомментировал начало спецоперации ВС РФ на Украине, отметив, что решение было принято исходя из оценки исторических и текущих аспектов, а промедление в такой ситуации могло обернуться катастрофой для России.