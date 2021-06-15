Нужны реформы: Столтенберг объяснил, почему Украине рано вступать в НАТО

https://static.news.ru/photo/3a181d1c-ce5e-11eb-86ac-96000091f725_660.jpg Йенс Столтенберг Фото: Nicolas Landemard/Keystone Press Agency|Global Look Press

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для членства в Альянсе Киеву «нужно сделать больше» в плане реформ. При этом он уточнил, что Украина является страной — претендентом на членство в НАТО, сообщает Defense News.

У нас есть разные программы по соблюдению обязательств, которые в значительной степени посвящены борьбе с коррупцией в рамках реформ <...>, которые Украина уже начала, но нам нужно больше. Нам нужно сделать больше, чтобы обеспечить их полную реализацию, — пояснил Столтенберг.

Он добавил, что для предоставления плана действий по членству в НАТО требуется согласие всех 30 стран — членов организации, а на саммите Альянса в Брюсселе 14 июня этот вопрос не был основной темой.

Ранее стало известно, что абстрактные заявления о перспективах в НАТО не устраивают Украину, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович. После саммита лидеров стран НАТО он отметил, что нужны конкретные даты получения плана действий по членству в Альянсе.