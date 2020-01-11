https://static.news.ru/photo/51c49964-34ad-11ea-b65c-fa163e074e61_660.jpg Рашид Нургалиев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Вице-президент Абхазии Аслан Барциц сообщил, что заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев провёл в Сухуме ряд встреч, чтобы помочь республике урегулировать внутренний кризис.

Идут переговоры, основная цель которых — поиск путей выхода из кризиса, — рассказал политик на встрече со сторонниками президента Рауля Хаджимбы в столице.

По его словам, сейчас стране важно избежать кровопролития. Кроме того, он добавил, что сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия, чтобы наказать участников беспорядков, передаёт «Интерфакс».

9 января участники акций протеста в Сухуме захватили здание администрации президента, чиновники бежали. Дозвонившимся туда журналистам оппозиционеры сказали: «Всё в порядке. Небольшой переворот произошёл».