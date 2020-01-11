Вице-президент Абхазии Аслан Барциц сообщил, что заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев провёл в Сухуме ряд встреч, чтобы помочь республике урегулировать внутренний кризис.
Идут переговоры, основная цель которых — поиск путей выхода из кризиса, — рассказал политик на встрече со сторонниками президента Рауля Хаджимбы в столице.
По его словам, сейчас стране важно избежать кровопролития. Кроме того, он добавил, что сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия, чтобы наказать участников беспорядков,
9 января участники акций протеста в Сухуме захватили здание администрации президента, чиновники бежали. Дозвонившимся туда журналистам оппозиционеры сказали: «Всё в порядке. Небольшой переворот произошёл».
10 января лидер абхазской оппозиции Алхас Квициния выиграл в Верховном суде дело об обжаловании итогов президентских выборов, на которых
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