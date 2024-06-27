Нургалиев обвинил Запад в антироссийских планах Финляндии Нургалиев: Запад пытается сделать из Финляндии новую анти-Россию

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Рашид Нургалиев

Россия пыталась выстроить с Финляндией добрососедские отношения, однако с подачи Запада Хельсинки решили захлопнуть «окно в Европу», заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев в своей статье, опубликованной на сайте Совбеза. По его словам, Москва верила в восстановление «нерушимого мира и дружбы» между государствами.

Однако сегодня с подачи Вашингтона и Лондона Хельсинки изо всех сил пытается захлопнуть «прорубленное» Петром Первым «окно в Европу». В расчете на реванш входит в антироссийские альянсы, — указывает Нургалиев.

Он напомнил, что Хельсинки вступили в НАТО, испугавшись «иллюзорной» опасности со стороны России. Кроме того, по его словам, новоизбранный президент Александер Стубб настаивает на размещении в стране ядерного оружия. Нургалиев предположил, что в ближайшее время Финляндия станет площадкой для дополнительных войск и ударных вооружений Североатлантического альянса.

Нургалиев считает, что Хельсинки вынашивает «чудовищные планы по уничтожению славян», потому и поддерживает Киев. Финляндия позволяет себе «антигуманную риторику» в отношении россиян, добавил он.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб на конференции по Украине в Швейцарии заявил, что Россия во время Второй мировой войны «вторглась» в Финляндию. Он выразил особое беспокойство тем, что общая граница с Москвой составляет 1300 км. Глава государства заявил, что в истории взаимоотношений двух стран было 300 вооруженных конфликтов.