Замсекретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев и президент Абхазии Рауль Хаджимба обсудили 11 января возможность переговоров с оппозицией.
Также они поговорили о выводе протестующих из здания администрации президента, которые остались в здании на ночь после встречи сторонников глав республики с вице-президентом Асланом Барцицем и бывшим вице-президентом Виталием Габнией.
9 января участники акций протеста в Сухуме захватили здание администрации президента, чиновники бежали. Дозвонившимся туда журналистам оппозиционеры сказали: «Всё в порядке. Небольшой переворот произошёл».
Активисты требуют проведения новых президентских выборов. Они не согласны с результатами второго тура голосования. Также поводом для демонстрации послужило то, что один из подозреваемых в убийстве в ноябре 2019 года в центре Сухума якобы является охранником президента.
10 января лидер абхазской оппозиции Алхас Квициния выиграл в Верховном суде дело об обжаловании итогов президентских выборов, на которых
Как ранее писал NEWS.ru, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев и российская делегация останутся в Сухуме для проведения консультаций.
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