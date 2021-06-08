«Нулевой вариант»: Косачев объяснил, как Запад может вернуть уважение РФ

https://static.news.ru/photo/3d92edfc-c85d-11eb-a478-96000091f725_660.jpg Константин Косачев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Если бы Евросоюз призвал Латвию и Эстонию предоставить гражданство всем жителям этих стран, это было бы знаком того, что Запад перешёл к уважительным отношениям с Россией. Об этом вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил NEWS.ru в ходе Примаковских чтений.

Вот если бы отталкиваться от содержания нынешней дискуссии, для меня бы переломным моментом был призыв Евросоюза к Латвии и Эстонии пойти по «нулевому варианту» гражданства всех жителей этих двух стран. Это помимо того, что это правочеловеческий вопрос, который важен для людей, четвёртое десятилетие живущих без гражданства, — заявил политик.

Он пояснил, что «нулевой вариант» — это предоставление гражданства всем, кто проживает на территории этих стран.

После выхода Эстонии из состава СССР в 1991 году неграждане страны были лишены большинства политических прав. Они не могут голосовать на выборах в Европарламент, участвовать в референдумах и работать на государственной службе.

В Латвии более 220 тысяч человек является негражданами. К ним относятся постоянные жители страны, чьи предки приехали в республику после 1940 года. Чтобы стать гражданином страны, им нужно сдать экзамен по латышскому языку и истории, то есть пройти так называемую процедуру натурализации.

С 1 января 2020 году в Латвии вступил в силу закон, по которому новорождённым в стране будет автоматически предоставляться гражданство, даже если у их родителей нет латвийского паспорта. Таким образом в Риге отказались от регистрации новорождённых как неграждан.