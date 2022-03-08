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Нуланд заявила об отсутствии шансов на возрождение «Северного потока — 2»

01:35, 09 марта 2022
Нуланд заявила об отсутствии шансов на возрождение «Северного потока — 2» Фото: Gazprom/via Globallookpress.com
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Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила об отсутствии шансов на возрождение газопровода «Северный поток — 2». Такое заявление представитель Госдепа сделала на слушаниях в конгрессе, её слова приводит агентство «Прайм».

Я думаю, что «Северный поток 2» сейчас мёртв... Это груда металла на дне моря. Я не думаю, что он когда-либо возродится, — сказала Нуланд.

Точку в проекте, которому оставалось пройти формальные процедуры для работы, поставили санкции США и Германии. Тем временем фьючерсы на европейском рынке газа продолжают ставить новые рекорды. На данный момент преодолена отметка в $3700 за тысячу кубометров, об этом говорят данные лондонской биржи ICE.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что решение об остановке сертификации газопровода «Северный поток — 2» было своевременным и правильным. Он отметил, что российская сторона должна была знать о таком шаге Берлина, поскольку о нём было заявлено публично.

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