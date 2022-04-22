Нуланд заявила, что США могут предоставить Киеву «заверения безопасности»

США ведут переговоры с украинскими властями о том, чтобы предоставить Киеву «заверения безопасности». Об этом заявила заместитель государственного секретаря Соединённых Штатов по политическим вопросам Виктория Нуланд в интервью изданию Украины «Европейская правда». Журналист информационного ресурса попытался уточнить, имела ли в виду Нуланд «гарантии безопасности», предусмотренные пятой статьёй НАТО, однако она предпочла не отвечать на данный вопрос.

Сейчас продолжаются переговоры между правительствами, которые не публичны, и я могу только сказать, что США ведут переговоры с Киевом о заверениях безопасности, которые Украина может получить, — заявила Нуланд.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин готов выступить гарантом безопасности Украины в рамках будущего мирного соглашения. По его словам, Германия «несёт ответственность за мир и безопасность во всей Европе».

Ранее сообщалось, что Турция отказалась стать гарантом безопасности для Украины. Глава МИД страны Мевлют Чавушоглу отметил, что Анкара не согласна с требованием Киева предоставить гарантии безопасности по образцу пятой статьи договора НАТО. Украинская сторона должна конкретизировать свои ожидания от стран-гарантов.

О готовности выступить гарантом безопасности для Украины заявила Италия. В Риме поддерживают переговорный процесс между Москвой и Киевом и считают, что к нему следует привлечь международных посредников. Россия, в свою очередь, предложила внести в список гарантов Белоруссию. Кроме того, в МИД России заявили, что основу стран-гарантов для Украины могут составить пять постоянных членов Совбеза ООН, к которым относятся Россия, Великобритания, Китай, США и Франция.