Нуланд заявила, что США и союзники начали поставлять Украине РСЗО

США и их союзники начали поставлять на Украину реактивные системы залпового огня (РСЗО), заявила заместитель госсекретаря Соединённых штатов Виктория Нуланд, сообщает ТАСС со ссылкой на украинский источник. Нуланд не пояснила какие именно системы РСЗО получает Украина.

Системы РСЗО мы уже поставляем. И не только мы стали это делать. Кроме того, мы сейчас работаем с другими союзниками по НАТО, чтобы Украина получила больше реактивных систем, — сказала она.

Ранее бывший советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что решения президента Джо Байдена касательно украинского вопроса, в частности поставок туда вооружения, являются серьёзной ошибкой, не способной урегулировать конфликт. По его словам, западная часть Украины из-за продолжающихся поставок оружия со всего мира станет полигоном.

22 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж направит Украине 155-мм самоходные артиллерийские установки «Цезарь» (Caesar). При этом он не уточнил, какое именно количество этой техники будет поставлено Киеву. Отмечается, что решение было принято совместно с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Накануне Шольц заявил, что возможности бундесвера в поставках оружия Украине практически исчерпаны. При этом он добавил, что Германия продолжит оказывать финансовую и военную помощь Украине, однако дальнейшие поставки будут зависеть от работы военно-промышленного комплекса страны.