Нуланд оценила возможность появления над Украиной «железного купола»

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала причины, по которым невозможно поставить Украине систему ПРО «Железный купол». Чтобы пользоваться ею, требуется долго готовить и обучать военный персонал, отметила она на слушаниях в сенате, сообщает РИА Новости.

Скажу только о системе «Железный купол». Нельзя просто щёлкнуть пальцами, чтобы она появилась, это требует тренировки, возможности заменить и прочего. Но есть другие вещи из вашего и их списка, которые, как мы думаем, у нас получатся, — подчеркнула представитель госдепа.

Нуланд подчеркнула, что высказываться подробнее по теме помощи Украине она сможет только, если встречу перевести в закрытый формат. В секретном режиме она готова говорить, а так лишь добавила, что Киеву предоставили много противобатарейных радаров.

Ранее стало известно, что Киев и Вашингтон пытаются обезопасить объекты биологических исследований, находящиеся на территории Украины, заявила Виктория Нуланд. Задачей является не допустить попадания собранных там материалов в руки Москвы, отметила она. В ходе слушаний в сенате Нуланд пришлось отвечать на вопрос о наличии на Украине химического или биологического оружия.