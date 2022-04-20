18+

Рубрики

Медиа

Архив

В России каждые четыре минуты происходит новое ДТП

Портативный 3D-сканер облегчит жизнь не только инспекторам полиции, но и водителям

Мир

«Если позволит РФ»: Нуланд допустила участие НАТО в эвакуации из Мариуполя

Нуланд допустила участие НАТО в эвакуации людей из Мариуполя с разрешения России
19:42, 20 апреля 2022
«Если позволит РФ»: Нуланд допустила участие НАТО в эвакуации из Мариуполя г. Мариуполь Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Страны НАТО могут быть задeйствованы в эвaкуации людей из Мариуполя, заявила телекомпании CNN зaмгоссекретаря США Виктория Нулaнд. Она не уточнила, готовы ли Соединённые Штаты участвовать в подобной операции.

Есть некоторая надежда, что русские могут позволить организовать вывод гражданского населения и раненых военных... Если это случится, то будут задействованы союзники по НАТО, — заявила Нуланд.

Однако, по её словам, такие договорённости «несколько раз разваливалась», и в конечном итоге «именно русские должны разрешить безопасный проход».

Накануне в Мариуполе более 120 мирных жителей вышли из домов, находящихся рядом с «Азовсталью», по гуманитарным коридорам, воспользовавшись режимом тишины. Дома находятся рядом с главным КПП завода.

Российская армия19 апреля  открыла в 14:00 мск гуманитарный коридор для того, чтобы сдавшиеся военнослужащие ВСУ и боевики нацбатальонов смогли покинуть осаждённый металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, введён режим полной тишины, приостановлены боевые действия, а подразделения российской армии и ДНР отведены на безопасное расстояние.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео