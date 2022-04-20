«Если позволит РФ»: Нуланд допустила участие НАТО в эвакуации из Мариуполя

Страны НАТО могут быть задeйствованы в эвaкуации людей из Мариуполя, заявила телекомпании CNN зaмгоссекретаря США Виктория Нулaнд. Она не уточнила, готовы ли Соединённые Штаты участвовать в подобной операции.

Есть некоторая надежда, что русские могут позволить организовать вывод гражданского населения и раненых военных... Если это случится, то будут задействованы союзники по НАТО, — заявила Нуланд.

Однако, по её словам, такие договорённости «несколько раз разваливалась», и в конечном итоге «именно русские должны разрешить безопасный проход».

Накануне в Мариуполе более 120 мирных жителей вышли из домов, находящихся рядом с «Азовсталью», по гуманитарным коридорам, воспользовавшись режимом тишины. Дома находятся рядом с главным КПП завода.

Российская армия19 апреля открыла в 14:00 мск гуманитарный коридор для того, чтобы сдавшиеся военнослужащие ВСУ и боевики нацбатальонов смогли покинуть осаждённый металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, введён режим полной тишины, приостановлены боевые действия, а подразделения российской армии и ДНР отведены на безопасное расстояние.