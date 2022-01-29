Нуланд анонсировала переговоры Лаврова и Блинкена

Государственный секретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров могут провести переговоры на предстоящей неделе, заявила в эфире телеканала CBS заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. По её словам, в Вашингтоне видят знаки того, что Москва заинтересована в диалоге по предложениям по безопасности, переданным Штатами.

Мы направили России наши дипломатические предложения. НАТО предприняла аналогичный шаг. И мы увидели некоторые признаки того, что РФ заинтересована в контактах по этим предложениям, — сказала высокопоставленный американский дипломат.

По её словам, одним из признаков такой заинтересованности со стороны Москвы является тот факт, что «госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел РФ Лавров, вероятно, проведут разговор на предстоящей неделе».

Ранее глава МИД России заявил, что переговоры по гарантиям безопасности между РФ и США с НАТО не завершены. В ответах Вашингтона и Альянса есть рациональные зёрна. В то же время он подчеркнул, что ему стыдно за тех, кто писал ответ НАТО на российские предложения по безопасности.

Российская сторона получила письменный ответ от НАТО и США на предложения по гарантиям безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал его ключевые положения, а также сообщил, что в документе есть «очень позитивные вещи», к которым отнёс солидарность европейских партнёров Вашингтона, включая Германию, в ситуации вокруг Украины.

Лавров отметил, что США не ответили на самый главный вопрос — о нерасширении НАТО на восток. По его мнению, ответ Вашингтона позволяет рассчитывать на серьёзный разговор, но по второстепенным темам. Российская сторона будет делать основной упор на разъяснение лукавой позиции Соединённых Штатов по вопросу о нерасширении НАТО и неделимости безопасности, добавил он.