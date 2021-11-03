«Нож в спину»: посол Украины оценил поддержку ФРГ «Северного потока — 2»

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что решение о поддержке газопровода «Северный поток — 2» уходящим правительством Германии стало шоком для Киева. Это оставит негативный след на многие годы, отметил дипломат в беседе с RND.

Сам «Северный поток — 2» остаётся ножом в спине Украины, что влечёт за собой огромную потерю доверия к Германии в течение следующих десятилетий, — подчеркнул Мельник.

Он добавил, что «шокировало» Киев заключение немецкого Министерства экономики о газопроводе. В нём указывалось, что сертификация «Северного потока — 2» не поставит под угрозу безопасность поставок топлива в ФРГ и Евросоюз.

Мельник также пожаловался, что Берлин не консультировался с Киевом, когда обсуждался проект. По мнению дипломата, это стало нарушением обязательств по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. Именно поэтому украинский «Нафтогаз» требовал допуска к участию в сертификации газопровода. Нужно доказать, что «Северный поток — 2» «никогда не должен вводиться в эксплуатацию», подчеркнул Мельник.

По его мнению, запуск газопровода приведёт к серьёзным бюджетным потерям для Украины, что будет разрушительным для её экономики .

«Северный поток — 2», пожалуй, самая большая геополитическая ошибка уходящего правительства, которую предстоящая коалиция обязательно должна исправить, чтобы вернуть утраченное доверие, — считает посол.

Ранее стало известно, что Россия не испытывает нужды в газопроводе «Северный поток — 2», считает журналист польского издания Gazeta Wyborcza Анджей Кублик. Он отметил, что с ноября российский «Газпром» сократил транзит через Украину, несмотря на повышенный спрос на газ из РФ в Европу.