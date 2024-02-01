Новым владельцем Lamborghini может стать обычная итальянка Итальянка объявила себя дочерью Ламборгини и хочет забрать его компанию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Италии, 35-летний косметолог Флавия Борзоне, заявила, что она является дочерью известного миллиардера Тонино Ламборгини и наследницей его компании Lamborghini. Женщина обратилась в суд, отметив, что у нее есть доказательство в виде ДНК-теста, передает The Daily Telegraph.

По словам Флавии, ее мать Розальба Колоссимо состояла в романтических отношениях с Ламборгини: их знакомство состоялось в 1980 году в Милане, а через восемь лет родилась она. Обратившись в суд, косметолог продемонстрировала результаты ДНК-теста, сделанного в Университете Феррары. В документе указано, что она действительно дочь миллиардера.

Помимо этого, заявительница рассказала, что познакомилась с отцом и втайне от него записала их разговор. На записи Ламборгини признался, что действительно был в отношениях с матерью женщины. Сторона защиты настаивает на том, что образец для ДНК-теста был взят незаконно и не имеет силы в качестве улики. Образцом стала слюна 29-летней дочери бизнесмена, которую Борзоне получила с помощью частного детектива. В итоге суд перенесли на март.

Ранее сообщалось, что сын 88-летнего актера Алена Делона через суд добился того, чтобы отец был ограничен в дееспособности. Теперь артист не может распоряжаться недвижимостью. Ответственность за эту сферу будет нести специально назначенный судом представитель.