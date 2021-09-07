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Новым премьером Афганистана стал фигурант санкционного списка ООН

21:01, 07 сентября 2021
Новым премьером Афганистана стал фигурант санкционного списка ООН Фото: Hussain Ali/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Новый премьер-министр Афганистана, один из лидеров «Талибана» (движение запрещено в России) мулла Мохаммад Хасан Ахунд входит в санкционный список ООН. Об этом сообщается на сайте организации.

Он был включён в список 25 января 2001 года, так как подпадал под положения резолюций 1267 (1999) и 1333 (2000) Совбеза ООН, касающихся актов и деятельности талибских властей. Всего в санкционном списке ООН значатся имена около 100 руководителей движения «Талибан». Помимо прочего, они не могут свободно перемещаться по миру.

Высший лидер талибов мулла Хайбатулла Ахундзада лично предложил муллу Ахунда на пост премьера временного кабинета. Он считается компромиссной фигурой среди других лидеров движения. Кандидатуру Ахунда продвигал и Исламабад, сообщают СМИ.

Ранее сообщалось, что движение «Талибан» объявило о формировании нового правительства, где должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд. Как передаёт телеканал Ariana News, об этом сообщил официальный представитель талибов Забихулла Муджахид. Талибы также заявили, что объявленный состав правительства является временным.

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