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Интернет-пользователи всего мира репостят «вирусное» видео с немецкой овчаркой, которая сопровождала машину пожарной бригады к горящему дому своих хозяев. Таким образом собака показала, куда именно нужно ехать, в незнакомой местности без каких-либо указателей.

Кадры с верным псом, который ведёт за собой спасателей, восхитили людей. Многие признаются, что влюбились в четвероногого героя, сообщает indy100. Между тем запись эта не новая. Видео автомобильным регистратором было...