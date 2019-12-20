Мануэль Марреро Крус Мануэль Марреро Крус Фото: MMarreroCruz/twitter.com

На пост премьер-министра Кубы назначен Мануэль Марреро Крус, который до этого занимал должность министра туризма республики.

Национальная ассамблея народной власти Кубы приняла решение о назначении по предложению президента страны Мигеля Диаса-Канеля, сообщается в Twitter ассамблеи.

Ранее NEWS.ru писал, что Куба выступила против санкций WADA в отношении России.

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