На пост премьер-министра Кубы назначен Мануэль Марреро Крус, который до этого занимал должность министра туризма республики.
Национальная ассамблея народной власти Кубы приняла решение о назначении по предложению президента страны Мигеля Диаса-Канеля, сообщается в Twitter ассамблеи.
El Presidente de la República de— Asamblea Nacional Cuba (@AsambleaCuba)
#Cuba @DiazCanelBen la Asamblea Nacional del #PoderPopularrealiza la propuesta del #PrimerMinistro: el diputado @MMarreroCruz. pic.twitter.com/6dnlsZG1SL 21 декабря 2019 г.
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