Новым министром здравоохранения Британии назначили главу аппарата Джонсона Новым министром здравоохранения Великобритании был назачен глава аппарата Джонсона

Фото: Alberto Pezzali/Global Look Press

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Новым министром здравохранения Великобритании был назначен руководитель аппарата премьер-министра Соединённого Королевства Стив Барклай. Об этом сообщил телеканала Sky News. Ранее об отставке объявил бывший руководитель ведомства Саджид Джавид.

Через несколько часов после отставки Саджида Джавида был выбран новый министр здравоохранения. Стив Барклай, бывший канцлер герцогства Ланкастер, получил эту должность, — говорится в сообщении телеканала.

Также был назначен новый министр финансов вместо ушедшего в отставку Ришит Сунака. Им стал бывший министр образования Великобритании Надим Захави.

Королева Елизавета II утвердила назначение.

Ранее главы министерства финансов и здравоохранения страны Риши Сунак и Саджид Джавид объявили об уходе в отставку из-за недоверия премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и из-за несогласия с его методами руководства.