Новый закон о мобилизации вступил в силу на Украине: куда уезжают уклонисты

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Закон о мобилизации, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским в середине апреля, вступил в силу 18 мая. Украинцы призывного возраста платят по несколько тысяч долларов, чтобы покинуть страну и не попасть в ряды ВСУ. Куда уклонисты чаще всего уезжают и должна ли Россия предоставлять им убежище — в материале NEWS.ru.

Что говорится в законе о мобилизации на Украине

Согласно новому закону о мобилизации, в течение 60 дней призывники и военнообязанные обязаны обновить свои персональные данные. Специально для этого Министерство обороны Украины запустило мобильное приложение. Нарушителей ждет административная ответственность — от штрафа до лишения водительских прав.

17 мая Владимир Зеленский подписал закон, устанавливающий сумму взыскания. Для физлиц она составляет от 17 тыс. до 25,5 тыс. гривен, для должностных лиц — от 34 тыс. до 59,5 тыс. гривен. За неуплату штрафа грозит списание средств со счетов или арест имущества.

Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет теперь обязаны носить при себе военный билет и предъявить его сотрудникам погранслужбы, полиции или территориальных центров комплектования (ТЦК) по требованию. Отсутствие документов считается основанием для задержания или отказа в выезде за границу. Повестка, выписанная на имя гражданина, будет считаться врученной, даже если ее не передали лично в руки.

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Закон освобождает от мобилизации почти всех сотрудников правоохранительных органов, помощников депутатов и владельцев стратегических предприятий. Студенты, получающие второе высшее образование, лишаются отсрочки. Процесс получения брони для инвалидов и их родных усложняется. Депутаты, разрабатывавшие законопроект, предлагали предусмотреть в нем демобилизацию украинцев, служащих в течение 36 месяцев, но в финальной версии документа этого нет.

Экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров назвал новый закон самым репрессивным из всех, которые принял нынешний созыв украинского парламента.

«Думаю, что давление на украинцев усилится, как и репрессивные методы ведения мобилизации. Стоит задача набрать как минимум 200–300 тысяч человек. Это будут необученные люди, их могут бросить в первый же день на фронт латать дыры. А избежать мобилизации на сегодняшний день очень многим категориям людей будет достаточно сложно, потому что призывные комиссии будут ссылаться на нормы закона, которые прописали для эффективной работы ТЦК», — считает он.

Как теперь набирают в ВСУ

Незадолго до вступления закона в силу представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин сказал, что всему обществу следует мобилизоваться. «Той истории, когда часть людей воюет и постоянно находится на фронте, а часть живет своей спокойной жизнью, приходит конец», — пояснил он.

Чтобы укомплектовать ряды ВСУ, украинские власти решили набирать в войска осужденных. По закону, подписанному Зеленским, заключенные должны дать согласие на мобилизацию, а командиры — разрешить их принять. Замминистра юстиции Елена Высоцкая сообщила, что в ходе опроса около пяти тысяч преступников выразили желание отправиться в зону СВО в обмен на условно-досрочное освобождение. По ее словам, не все из них смогут попасть в армию: все зависит от состояния здоровья, мотивации и статей, по которым они отбывают наказание.

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После подписания закона об ужесточении мобилизации украинская полиция начала активнее задерживать уклонистов. По информации издания «Страна», меньше чем за месяц киевские правоохранители доставили в ТЦК 903 человека. До этого с начала года были задержаны 1,4 тыс. уклонистов.

Некоторые мужчины призывного возраста решили уехать за границу. В конце апреля представитель погранслужбы страны Андрей Демченко сообщил, что ежедневно до 10 человек пытаются покинуть Украину по поддельным документам. Они пользуются услугами специальных проводников, которые стоят $3–10 тыс. По словам Демченко, к организации незаконных схем выезда также привлекаются несовершеннолетние.

Куда переезжают украинские уклонисты

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что чаще всего уклонисты пытаются пересечь границу Украины с Молдавией и Румынией, и их количество достигло рекордных масштабов. По информации дипломата, только на румынскую территорию сбежали 11 тысяч мужчин. Некоторые переходят границу через Карпатские горы, кто-то пытается переплыть реку Тиса. В ней регулярно находят тела тех, кому не удалось добраться до противоположного берега.

Cопредседатель совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов утверждает, что пограничники расстреливают беглецов, когда понимают, что их уже не вернуть.

Украинцы также едут в Польшу, Словакию и Венгрию. Часть уклонистов остается в этих странах, остальные отправляются в другие европейские государства. В конце апреля украинский МИД ввел запрет на оказание консульских услуг лицам призывного возраста за рубежом. Теперь они могут оформить загранпаспорт, только предоставив военный билет и для возвращения на родину.

Глава министерства Дмитрий Кулеба лично агитировал за принятие такой инициативы. «Нахождение за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед родиной», — сказал он.

Европейская конвенция по правам человека гарантирует украинским беженцам статус временной защиты, но он истекает в марте 2025 года. Как сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, Киев и ЕС договорились о его «плавном» пересмотре.

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Будут ли страны ЕС выдавать Киеву уклонистов

Власти Украины призывают европейские страны помочь Киеву в восполнении боевых потерь. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк выразил надежду, что ЕС рано или поздно примет «оптимальное решение» по этому вопросу. Это значит, что страны Евросоюза начнут высылать украинцев призывного возраста на родину.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш допустил, что Варшава окажет такую поддержку, если Киев официально попросит отправить уклонистов домой. В начале мая глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что страна поддерживает украинских беженцев, но не тех, кто «пытается избежать обязательного призыва в армию». Глава Минобороны Литвы Лауринас Касчюнас выразил мнение, что Украине «критически не хватает мобилизационного резерва, граждан призывного возраста, которые выехали из страны». Он предложил ограничить таких лиц в социальных выплатах и возможности устроиться на работу.

Некоторые государства не поддерживают эту риторику. МВД Эстонии сообщило, что отсутствие загранпаспорта не помешает украинцам подать заявку на получение или продление вида на жительство. Власти Германии придерживаются схожей позиции.

В парламенте Словакии назвали насильственную высылку украинцев нарушением норм гуманности. Вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен еще в сентябре сказал, что Будапешт не станет выдавать Украине ее граждан призывного возраста и выяснять, проходили ли они военную службу.

По мнению Килинкарова, украинцев начнут высылать из ЕС без лишнего шума. Он считает, что в группе риска находятся те, кто не социализировался, не хочет получать зарубежное гражданство, не работает и живет на пособие.

«Публично никаких решений о высылке приниматься не будет. На деле это будет происходить таким образом: все люди, которые незаконно пребывают на территории ЕС, потенциально могут быть депортированы под разными предлогами. То есть все случится тихо и спокойно. Больше всего усилий по депортации будут предпринимать Польша, страны Прибалтики, возможно, Румыния», — предположил политик.

Фото: Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Должна ли Россия принимать украинских уклонистов

Часть украинцев, спасающихся от мобилизации, отправились в Россию. В апреле СМИ сообщили, что в Харькове вскрыли схему побега уклонистов, которые за возможность попасть в РФ платили по $9 тыс.

Экс-советник офиса Зеленского Алексей Арестович предположил, что Москва предложит украинцам призывного возраста, находящимся за рубежом, получить гражданство РФ. По его оценке, из 10 млн уехавших граждан «миллион вполне может сходить за российским паспортом».

По мнению члена Совета Федерации Дмитрия Рогозина, России не следует отказывать уклонистам в приеме. Он считает, что сотни тысяч мужчин, не желающих воевать в рядах ВСУ, окажутся на грани гибели. «Ими будут затыкать фронт, и нам придется их убить или пленить. Зачем нам давать Зеленскому дополнительные резервы?» — пояснил он.

Экономист Василий Колташов придерживается аналогичного мнения. «России предстоит профильтровать миллионы людей, и немалая их часть будет замарана своими собственными постами в интернете, репостами и лайками. Нужно, чтобы люди объясняли свое поведение, почему они перестали так думать. С нашей стороны надо определять, насколько их объяснения являются искренними», — объяснил эксперт.

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Возьмут ли украинских уклонистов в ряды бойцов СВО

Колташов считает, что прибывающие в РФ украинцы смогут принести стране большую пользу. По его мнению, они уже работают на российских предприятиях, и некоторые приехали еще до начала СВО, так как не могли трудоустроиться на родине.

«Существует неправильное представление о том, что люди, попадая в нашу экономику, тут же приносят проблемы. Их, мол, нужно кормить, обувать, ведь они сами ничего не будут делать. Но это не так. Приезжают люди, которые будут встраиваться в экономику и расширять наш внутренний рынок за счет их собственного спроса на товары, услуги и недвижимость. Они также принесут свои знания и навыки», — предположил он.

Рогозин считает, что у украинцев должен быть шанс проявить себя в РФ. По его мнению, в будущем они могли бы претендовать на гражданство, а кто-то даже захотел бы пополнить ряды ВС РФ.

«Но это не главное. Надо дать им возможность не воевать на стороне Украины, дать им гарантии того, чего они хотят — не воевать вообще. Они же не наши граждане. Пока, по крайней мере. Потом они все поймут сами и сделают свой выбор. Пока их надо просто спасти от верной гибели. В конце концов, мы одной крови, у нас общая история, а может быть, и общее будущее под покровами России», — заключил политик.

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