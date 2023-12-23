Новый вариант коронавируса стремительно распространяется по миру ВОЗ призвала усилить меры из-за распространения нового варианта коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала усилить защиту населения на фоне распространения нового вариант коронавируса JN.1, сообщает РИА Новости. Уточняется, что вирус стремительно разносится по миру и настолько заразен, что ВОЗ отнесла новый вариант к «представляющим интерес».

На долю нового варианта коронавируса JN.1 в начале ноября приходилось не более 10% всех случаев заболевания COVID-19. Сейчас этот показатель достиг отметки в 43%. Техническая консультативная группа ВОЗ по эволюции вирусов пришла к заключению, что добиться сокращения числа заболеваний можно за счет популяционного иммунитета и бустерных вакцин от «омикрона».

Ранее ВОЗ сообщила о росте числа случаев заболевания коронавирусом — показатель достиг 52% по миру за последние 28 дней: зафиксированы 850 тысяч случаев заражения. Умерли три человека, 188 тысяч госпитализированы, более 1,6 тысячи помещены в отделение интенсивной терапии. При этом больше всего зараженных — в России (свыше 279 тысяч).

Также ВОЗ рассказала о способах борьбы с коронавирусом и гриппом. В перечне основных рекомендаций — вакцинация и использование масок. Официальный представитель организации в России Мелита Вуйнович назвала данные меры ключевыми.