Новый тропический шторм образовался в Атлантическом океане

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Тропический шторм «Бета» сформировался 18 сентября в Атлантическом океане, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Порывы ветра в пределах нового шторма пока достигают 18 м/с. На данный момент «Бета» находится примерно в 545 км к северо-востоку от портового города Тампико в Мексике. Сейчас шторм движется на северо-восток со скоростью приблизительно 15 км/ч, но 20 сентября, как ожидается, сменит направление и 21 сентября подойдёт к западному побережью Мексиканского залива.

Как писал NEWS.ru ранее, бушующий в штатах Флорида и Алабама ураган «Салли» снизил категорию до тропического шторма, но перед этим оставил без света 540 тыс. человек на побережье Мексиканского залива.