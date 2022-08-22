Новый тренд — многоразовые туалетные салфетки из ткани как замена бумаге Идея использовать в туалете вместо бумаги многоразовую ткань и стирать ее каждый раз не нашла поддержки, несмотря на аргументы в защиту природы

Фото: shutterstock

Новый экологичный тренд, на этот раз пропагандирующий многоразовую туалетную ткань, предназначенную для того же, для чего используют бумагу, смущает умы потребителей, подозревающих сторонников защиты окружающей среды в антисанитарии и клиническом слабоумии.

Все началось, когда канадский производитель экологичных товаров Net Zero Company распродал свои запасы многоразовых туалетных салфеток из органической хлопковой фланели самых разных расцветок: морковка с глазами, барашки, зайчики. Несмотря на умилительный вид, в соцсетях экотренд вызвал массу недовольства — пользователи сомневаются в гигиеничности многоразовых салфеток и не понимают, зачем это нужно, когда во многих домах есть биде.

На минувшей неделе компания Net Zero Co опубликовала на своем сайте видео, на котором девушка пользуется салфетками из хлопка вместо туалетной бумаги и утверждает, что такой подход экономит деньги и спасает природу. На сайте производителя приведена справка, где указано, что для производства обычной туалетной бумаги ежегодно вырубаются миллионы деревьев плюс процесс ее отбеливания загрязняет воздух и воду токсинами. Поэтому, по словам производителя, хлопковые салфетки могут стать хорошей альтернативой.

Фото: netzerocompany.com

Предлагается использовать бумагу, отрывая от рулона лоскутки нужного размера и смачивая их перед применением, а затем хранить во влажной корзине, чтобы избежать неприятных запахов. А собрав некое количество использованных салфеток, разом их бросить в стиральную машину. Чистые салфетки можно аккуратно сложить и использовать еще много раз.

Хотя производитель сообщил о продаже всех запасов и высоком спросе на туалетные салфетки, в соцсетях идею восприняли почти что с ужасом. Пользователи считают подобный подход негигиеничным, а некоторые комментаторы ролика предложили героине видео воспользоваться биде.

«Если бы я увидел такое в чьем-то доме, я бы развернулся и ушел навсегда», «Должен быть другой способ спасти Землю», «Но ведь у нее (девушки в видеоролике — NEWS.ru) уже есть биде, зачем ей многоразовая туалетная бумага?» — возмутились они.

Фото: shutterstock

Идея многоразовых салфеток для гигиены возвращает в прошлое. Например, у мусульман есть целый «туалетный этикет», которого они придерживаются еще со времен возникновения ислама. В Коране этому посвящена отдельная часть. Подмываться после туалета было не традицией, а просто гигиенической нормой. Поэтому до появления туалетной бумаги «подтирание» проводилось камнями из-за отсутствия растительности. Сейчас же они используют туалетную бумагу как вспомогательное средство. Полностью омовение должно проходить исключительно с использованием афтары — специальной емкости с водой.

В средневековой Европе практиковалось использование свежевылупленных (один-два дня) утят для подтирания. В исторических хрониках есть сведения, что в богатых дворцах и замках было принято иметь в туалетной комнате поддон с живыми утятами.

Все новое — хорошо забытое старое, отметил в беседе с NEWS.ru директор по качеству компании «Добролов» врач-дезинфектолог Николай Дубинин. Но практику использования многоразовых салфеток он не одобрил.

Туалетная бумага, как и одноразовые маски, должна быть доступной, и при этом после использования от них нужно быстрее избавляться. Поэтому туалетная бумага и бывает одноразовой. Будучи врачом, могу сказать, что не одобряю практику многоразовых салфеток — они требуют тщательной обработки после использования, — сказал врач.

Дубинин отметил, что хлопковая ткань после использования должна обязательно замачиваться в дезинфицирующем растворе. В советские времена, напомнил он, такое уже было, когда женские гигиенические принадлежности приходилось использовать по несколько раз.

После замачивания бумаги необходимо в обязательном порядке стирать ее в стиральной машине, а потом соответствующим образом обработать бак. Весь этот процесс требует очень тщательного стерильного режима, — отметил эксперт.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Как подсчитали экологи, ежегодно для производства туалетной бумаги по всему миру вырубается более 50 млн деревьев и расходуется 17,3 ТВт электроэнергии. Конечно, все это наносит огромный ущерб окружающей среде. Однако, напоминает Дубинин, использование многоразовых туалетных салфеток может нанести большой вред здоровью человека. Поэтому маловероятно, что данный экотренд сможет стать заменой привычной нам обычной туалетной бумаги.