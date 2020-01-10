https://static.news.ru/photo/e97af874-3468-11ea-8340-fa163e074e61_660.jpg Хайтам бен Тарик Аль Саид Фото: Dirk Waem/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший министр культуры и наследия Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид, ставший новым султаном государства после смерти Кабуса бен Саида Аль Саида, рассказал, как он будет править.

Новый султан принёс присягу. Во время церемонии он подтвердил намерение «продвинуться вперёд благородным путём султана Кабуса бен Саида в развитии и прогрессе султаната», сообщила оманская газета «Ар-Руйя».

Правивший в государстве последние 50 лет султан Кабус бен Саид Аль Саид умер вечером 10 января. Ему было 79 лет. Оманский лидер боролся с онкологическим заболеванием и лечился в немецкой клинике. Наследников у правителя не осталось.

Как писал NEWS.ru, на территории Объединённых Арабских Эмиратов в субботу, 11 января, объявили трёхдневный траур после смерти султана Омана Кабуса бен Саида Аль Саида. Данное решение принял президент страны, шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян.