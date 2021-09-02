Новый сопредседатель МГ ОБСЕ от России посетит Ереван

Новый сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России Игорь Ховаев в рамках своей региональной поездки посетит Ереван. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге. Её слова приводит ТАСС.

Как сообщается , у Ховаева уже состоялись переговоры с азербайджанским руководством. Далее аналогичные переговоры пройдут и с армянской стороной, о чём Захарова пообещала проинформировать.

Дипломат также добавила, что Москва поддерживает активизацию работы Минской группы (МГ) ОБСЕ в решении Карабахского конфликта на основе «имеющегося мандата и с учётом новых региональных реалий».

Ранее Захарова заявила, что Москва всегда выступала за налаживание армяно-турецких отношений, готова и дальше этому содействовать. По её словам, российская сторона зафиксировала положительные сигналы между Ереваном и Анкарой. Она напомнила про Цюрихские протоколы, которые предполагали поэтапное улучшение отношений. Россия тогда не просто выступила посредником, а сыграла действенную роль.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.