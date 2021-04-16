Новый штамм — мутант коронавируса выявлен в Британии

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В Британии выявлен индийский штамм — мутант коронавируса. Учёные считают, что он может оказаться более заразным.

Вариант, впервые выявленный в Индии, имеет несколько мутаций. Управление выявило в Великобритании 77 случаев, все меры по охране общественного здоровья будут приняты, в том числе будет обеспечено усиленное выявление контактов, — говорится в заявлении Управления по охране общественного здоровья.

Профессор медицины университета Восточной Англии Пол Хантер заявил, что обнаруженный штамм вируса имеет две белковые мутации. Из-за этого он может оказаться менее контролируемым для вакцин, чем бразильский и южноафриканский варианты, сообщает РИА Новости.

Ранее британский штамм коронавирусной инфекции выявили на территории 132 государств. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения. Также возросло число стран, в которых обнаружили южноафриканский штамм инфекции — 82 государства. Распространение штамма P.1, найденного в Японии и Бразилии, увеличилось до 52 стран.

Медики зафиксировали появление мутировавших штаммов коронавирусной инфекции в Южной Африке, Бразилии и Великобритании в декабре 2020 года. Эти варианты коронавирусной инфекции быстрее распространяются и приводят к увеличению числа случаев заражения.

Как писал NEWS.ru, британские онкологи выяснили, что смертность от рака в стране регистрируется в 12 раз больше, чем от коронавирусной инфекции. Врачи считают, что побочным ущербом от пандемии является несвоевременное лечение онкобольных. По официальной статистке 11 апреля, за неделю от коронавируса в Британии скончались 36 человек, а онкология унесла жизни до 450 человек в сутки.