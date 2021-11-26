Новый штамм коронавируса из ЮАР назван греческой буквой «омикрон»

Новый штамм COVID-19 B.1.1.529, обнаруженный на территории ЮАР, получил название греческой буквы «омикрон». Об этом сообщает ВОЗ. Организация признала новую разновидность коронавируса «вызывающей озабоченность».

В заявлении, опубликованном по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов, говорится о том, что новый вариант COVID-19 следует обозначить как вариант, вызывающий озабоченность. К такому выводу эксперты пришли на основании представленных доказательств, указывающих на пагубное изменение эпидемиологии вируса.

ВОЗ обозначила B.1.1.529 как такой вариант, присвоив ему название Omicron, — говорится в заявлении.

B.1.1.529 был обнаружен в Южной Африке и содержит 32 мутации, часть из которых указывают на его высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Он имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.

Ранее ВОЗ призвала не вводить ограничения на поездки из-за нового штамма COVID-19.