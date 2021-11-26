Новый штамм COVID-19 «омикрон» выявили в Австралии

Два случая заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» выявлены в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Инфекцию обнаружили у двух авиапассажиров, прилетевших в Сидней из Африки, сообщается в Тwitter Минздрава штата.

Министерство здравоохранения Нового Южного Уэльса может подтвердить, что проведённое сегодня срочное геномное тестирование показало, что двое иностранных путешественников заражены новым вариантом коронавируса B.1.1.529 «омикрон», — говорится в тексте.

В ведомстве уточнили, что оба пассажира прилетели в Австралию накануне. Они полностью прошли процедуру вакцинации. Симптомы заболевания у них никак не проявляются.

Штамм «омикрон» был обнаружен в Южной Африке. Он содержит 32 мутации, часть из которых указывают на его высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Эта разновидность вируса имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) классифицировали эту разновидность инфекции как вызывающую беспокойство, однако призвали мировое сообщество не паниковать.

Случаи заражения «омикроном» ранее были зафиксированы в ЮАР, Ботсване, Великобритании, Гонконге, Израиле, Бельгии. В России новый штамм пока не обнаружен, но его проникновение в страну не исключается.

Вирусолог, профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн допустил, что в РФ «омикрон» может появиться в ближайшие месяцы. Он отметил, что штамм пока мало изучен, поэтому судить о его последствиях сложно.