Новый штамм COVID-19 выявлен у двух человек в карантинном отеле в Гонконге

У двух человек, остановившихся в отеле в Гонконге выявлен новый штамм коронавируса. Оба заражённых проходили обязательный карантин после прибытия из-за границы. Известно, что один из них прилетел из ЮАР, сообщает департамент здравоохранения города. Помимо Гонконга, случаи заражения новым штаммом были зафиксированы в Южной Африке и Ботсване.

Оба заражённых проживали в комнатах друг напротив друга. Первый пациент, который обозначен как случай 12388, прибыл в Гонконг ещё 11 ноября. Тест, взятый у него 13 ноября, дал положительный результат, и 14 ноября он был отправлен в больницу. У второго пациента тесты от 12 и 14 ноября показали отрицательный результат, однако тест, сделанный 18 ноября был положительным, и его немедленно отправили в больницу.

По данным местного депздрава, секвенирование генома, проведённое Университетом Гонконга, подтвердило, что оба пациента заражены именно B.1.1.529.

Теперь 12 человек, которые останавливались в ближайших комнатах от номеров, где жили заражённые, пройдут дополнительный обязательный двухнедельный карантин в карантинном центре Penny's Bay.

Сегодня, 26 ноября ВОЗ проведёт совещание из-за нового штамма. Идёт сбор всей информации о нём. В организации отметили, что на определение вероятного влияния штамма и эффективности против него вакцин, потребуется несколько дней.

Ранее власти Великобритании и Израиля с 26 ноября ввели ограничения на поездки в шесть африканских стран из-за распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529. Власти Сингапура ограничили въезд иностранцев из ЮАР и нескольких других африканских государств.

Ранее сообщалось, что штамм коронавируса, содержащий 32 мутации, который был выявлен в Ботсване, в России пока не обнаружен, но вероятность его появления есть, если он окажется более заразным и устойчивым по сравнению с другими вариантами COVID-19.