Новый штамм COVID-19 выявлен у двух человек в карантинном отеле в Гонконге

У двух человек, остановившихся в отеле в Гонконге выявлен новый штамм коронавируса. Оба заражённых проходили обязательный карантин после прибытия из-за границы. Известно, что один из них прилетел из ЮАР, сообщает департамент здравоохранения города. Помимо Гонконга, случаи заражения новым штаммом были зафиксированы в Южной Африке и Ботсване.
Оба заражённых
По данным местного депздрава, секвенирование генома, проведённое Университетом Гонконга, подтвердило, что оба пациента заражены именно B.1.1.529.
Теперь 12 человек, которые останавливались в ближайших комнатах от номеров, где жили заражённые, пройдут дополнительный обязательный двухнедельный карантин в карантинном центре Penny's Bay.
Сегодня, 26 ноября ВОЗ проведёт совещание из-за нового штамма. Идёт сбор всей информации о нём. В организации отметили, что на определение вероятного влияния штамма и эффективности против него вакцин, потребуется несколько дней.
Ранее власти Великобритании и Израиля с 26 ноября ввели ограничения на поездки в шесть африканских стран из-за распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529. Власти Сингапура ограничили въезд иностранцев из ЮАР и нескольких других африканских государств.
Ранее сообщалось, что штамм коронавируса, содержащий 32 мутации, который был выявлен в Ботсване, в России пока не обнаружен, но вероятность его появления есть, если он окажется более заразным и устойчивым по сравнению с другими вариантами COVID-19.