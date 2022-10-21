Новый прогноз сокращения трудоспособного населения обещает коллапс экономик Население Земли превысило 8 миллиардов, а число рабочих рук сокращается — как такое может быть?

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Мировой экономике уже в текущем десятилетии начинает угрожать критическая нехватка рабочей силы, которая возникает вопреки пока непрерывному росту населения планеты. Экономисты международной рекрутинговой платформы StepStone провели расчеты, согласно которым эти два разнонаправленных процесса будут идти (и уже происходят) параллельно и независимо друг от друга. Выход специалисты видят в том, чтобы в течение ближайших десятилетий сделать производственные процессы максимально «безлюдными», автоматизировав все, что возможно. Но возникает вопрос — как будут жить те миллиарды людей, которые не найдут себе применения после замещения их автоматикой?

По расчетам StepStone, опубликованным в пятницу в издании Business Insider, к концу XXI века глобальная нехватка рабочей силы может составить 1–2 млрд единиц. В отдельных странах работоспособное население сократиться до уровней, которые остановят функционирование их экономик, во всяком случае в том виде, в каком они существуют в 2022 году. В Германии, по этим прогнозам, предложение труда сократится на 30%, в Италии, Испании, Греции — на 50%, в Польше, Португалии, Румынии, Японии и Китае — на 75%.

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Зафиксированный в нынешнем году очередной демографический рекорд — 8 миллиардов человек — с большой долей вероятности станет последним как минимум в XXI столетии. Компьютерное моделирование предсказывает, что самым вероятным сценарием на много десятилетий, если не веков, является демографический спад (об этом эксперты ранее рассказывали NEWS.ru). По одному из сценариев, причиной сокращения населения может стать ядерная война, которая уменьшит человечество до 3 млрд человек.

Но даже по менее катастрофическим сценариям, на Земле к концу текущего столетия будет проживать намного меньше людей, чем на сегодняшнем пике, при этом людей трудоспособных среди них будет, естественно, еще меньше. С точки зрения бездушной экономики, нет принципиальной разницы, по какой причине в мире не станет хватать человеческих ресурсов: по причине их физического отсутствия или оттого, что эти ресурсы не могут быть отправлены к станкам, посажены в лаборатории или за штурвалы самолетов.

Причиной предстоящего снижения народонаселения почти все демографы и социологи дружно называют непрерывное повышение уровня жизни, которое пусть медленно, но неуклонно становится достоянием не только евроамериканского «золотого миллиарда», но растекается и в страны «глобального Юга». Чем общество богаче, тем ниже в нем коэффициент замещения (рождаемость), этот феномен является научным фактом и не оспаривается никем из демографов, хотя его моральные оценки могут отличаться. Соответственно, глобальный «родильный дом» — страны третьего мира — перестает выполнять свою функцию пополнения народонаселения планеты.

Для роста населения требуется, чтобы на каждые сто родительских пар приходился, грубо говоря, минимум 201 ребенок. Однако сегодня в развитых странах коэффициент суммарной рождаемости даже близко не приближается к этому уровню: в США он составляет 1,6, в Японии 1,3, в Китае 1,2, а в Южной Корее, рекордсмене по старению населения, и вовсе 0,8. В России в 2021 году этот коэффициент составлял 1,5.

Для немалого числа политиков, социологов, демографов такое развитие выглядит как раз благоприятным, потому что снижает их страх перед уже сегодня происходящим девятым валом неконтролируемой миграции с Юга на Север. Однако этот же тренд обостряет проблему нехватки рабочей силы на том самом Севере, который так опасается притока мигрантов.

Эксперты StepStone призывают проводить очень четкое различие между снижением населения Земли в абсолютных цифрах (что является с их точки зрения позитивным развитием) и снижением числа работоспособного населения (что является тревожной перспективой). Они указывают на уже сегодня остро ощущающуюся нехватку трудовых резервов в ряде отраслей экономики, в первую очередь это заметно в сфере обслуживания, а также в военном деле.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Интересно, однако, что авторы исследования за деревьями не видят леса, измеряя благополучие человечества исключительно в цифрах ВВП и прибылях корпораций.

Чем меньше будет машинистов, учителей, инженеров, врачей, сиделок, программистов, тем меньше будет производительность компаний. Снижение населения приведет к снижению потребительского спроса. Это означает сокращение прибылей компаний и снижение экономического роста, снижение производительности труда, то есть самого главного индикатора прогресса. Тем самым 250 лет непрерывного роста закончатся стагнацией,— пишут авторы исследования.

Экономисты StepStone, исходя из таких выкладок, не слишком положительно отзываются о людях, которые вместо того чтобы проводить свою жизнь в цехах или офисах, стремятся пораньше уйти на пенсию, путешествовать или иначе жить ради собственного удовольствия, а не ради увеличения прибылей корпораций и показателей ВВП.

По их мнению, изменение жизненных приоритетов разрушает сложившийся «за последние 250 лет» на Западе социальный контракт, при котором трудоспособное население своими налогами и участием в акционерном капитале дает возможность хотя бы одно-два десятилетия пожить в свое удовольствие людям, вышедшим на пенсию, а крупным акционерам и рантье — вообще в любом возрасте (и при котором, по собственному признанию авторов исследования, пятая часть старшеклассников в развитых странах с трудом умеет читать).

Столетиями миллионы людей проводили жизнь на фабриках и в офисах, увеличивая покупательную способность населения, обеспечивая инвестиции в образование, здравоохранение, науку, инфраструктуру, социальное обеспечение. Эта машина останавливается у нас на глазах по мере того, как приток новых рабочих ресурсов для ее подпитки стремительно мелеет, — сокрушаются эти экономисты.

Они видят два решения проблемы, которую несет с собой сокращение трудоспособного населения, причем решения, которые, опять же, будут в первую очередь в интересах «золотого миллиарда». Первое — увеличение миграции из бедных стран в богатые (как это делают в США и ЕС). Второе — рост производительности труда собственных граждан (по модели Японии, Китая и «азиатских тигров»).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Впрочем, не все считают, что к таким перспективам стоит относиться слишком серьезно. Взгляды исследователей StepStone являются хрестоматийным примером социального алармизма, распространяемого в интересах каких-то конкретных бенефициаров либо просто ради саморекламы, рассказал NEWS.ru cоциолог и экономист Ростислав Капелюшников.

Авторы исследования совершенно ошибочно проводят параллель между демографическими и социально-экономическими тенденциями, хотя между ними нет никакой линейной связи. Они по умолчанию переносят технологии, существующие в 2022 году в мире с 8 миллиардами населения, на конец текущего века в мир с населением в 4–6 миллиардов. Сегодня никто не знает, какие технологии появятся через несколько десятилетий и каким они сделают соотношение спроса и предложения на рынке труда. Именно эта неизвестность делает любые прогнозы, в первую очередь алармистские, не стоящими серьезного внимания. Это как если бы футурологи в начале XX века делали прогнозы на его конец, исходя из того, что сто лет спустя в мире будут по-прежнему использоваться паровые машины, угольное топливо, аналоговый телеграф и так далее. Это любимая тематика жанра стимпанк, но называть это научно обоснованным анализом и терять из-за него сон никак нельзя. Ростислав Капелюшников замдиректора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ

При этом минувшим летом Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (ОСЭР/OECD) опубликовала доклад, согласно которому уже до конца нынешнего десятилетия в целом в мире нехватка рабочей силы может составить 110 млн человек, из них на 38 стран ОСЭР приходится 21 миллион.