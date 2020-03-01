https://static.news.ru/photo/683d1fd0-5beb-11ea-a828-fa163e074e61_660.jpg Луис Лакалье Поу Фото: Mauricio Zina/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Спикер сената Уругвая Хосе Мухика принял присягу у Луиса Лакалье Поу и объявил о его официальном вступлении в должность президента страны.

Об этом сообщает РИА Новости. 46-летний представитель консервативных сил Лакалье Поу занял президентский пост со второй попытки. В 2014 году он участвовал в выборах главы государства, но уступил социалисту Табаре Васкесу. Должность вице-президента Уругвая заняла Беатрис Агримон, возглавляющая совет правоцентристской Национальной партии.

Последние 35 лет конституция действовала в полной мере. Мы наследники долгой истории и ответственны за её продолжение, — подчеркнул Лакалье Поу в своей речи перед членами парламента.

Новый президент также отметил необходимость мер по борьбе с наркотрафиком и немедленных действий для обеспечения безопасности уругвайских граждан.

Как передавал NEWS.ru ранее, в феврале официально вступил в должность новый президент Хорватии Зоран Миланович.