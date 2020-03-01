Спикер сената Уругвая Хосе Мухика принял присягу у Луиса Лакалье Поу и объявил о его официальном вступлении в должность президента страны.
Об этом
Последние 35 лет конституция действовала в полной мере. Мы наследники долгой истории и ответственны за её продолжение, — подчеркнул Лакалье Поу в своей речи перед членами парламента.
Новый президент также отметил необходимость мер по борьбе с наркотрафиком и немедленных действий для обеспечения безопасности уругвайских граждан.
Как передавал NEWS.ru ранее, в феврале официально вступил в должность новый президент Хорватии Зоран Миланович.
Добавьте наши новости в избранные источники