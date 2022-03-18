Новый президент Туркмении отправил в отставку правительство
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
03:11, 20 марта 2022
Фото: Serdar_Berdimuhamedow/t.me
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Вступивший в должность президента Туркмении Сердар Бердымухамедов отправил правительство страны в отставку, сообщил портал Orient. Отмечается, что министры продолжат исполнять обязанности до формирования нового состава.
Бердымухамедов сразу после инаугурации в соответствии с Конституцией Туркменистана подписал постановление о сложении в полном составе полномочий членами Кабинета министров, — сказано в материале.
Сын Гурбангулы Бердымухамедова в качестве кандидата от правящей Демократической партии победил на президентских выборах республики.
Телефонные переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина показали разногласия в позициях Вашингтона и Пекина по вопросу событий на Украине и насчёт Тайваня, сообщило ранее издание Politico. Отмечается, что американскому лидеру не удалось убедить своего коллегу «взять на себя обязательства воспользоваться своим влиянием» с целью прекращения российской операции на Украине. Вместо этого действия США вызвали недовольство Китая. Китайская сторона выразила своё раздражение угрозами со стороны США ввести санкции в отношении КНР из-за вероятной помощи России в военной операции.