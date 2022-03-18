Новый президент Туркмении отправил в отставку правительство

Фото: Serdar_Berdimuhamedow/t.me

Украинские власти конфисковали партию сока молдавской компании Orhei-vit стоимостью в €100 тысяч, который был оплачен и должен был отправиться в Китай. Речь идёт о четырёх контейнерах, заявил директор компании Симион Мудря. Отмечается, что напиток был перенаправлен в разные украинские районы, сообщает телеканал TVR Moldova.

Партию конфисковали в порту и отправили в самые уязвимые регионы Украины​​​. В порту была не только наша продукция, — рассказал Мудря. Он добавил, что в настоящее время юристы уже подали...