Новый президент Словакии пообещал, что его страна останется на стороне мира Петер Пеллегрини: Словакия останется на стороне мира, а не войны

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Петер Пеллегрини

Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини после победы на выборах заявил журналистам и сторонникам, что сделает все, чтобы его страна «всегда была на стороне мира, а не войны». Новый глава государства подчеркнул, что победил с заметным отрывом от соперника Ивана Корчока. По данным сайта управления статистики, после обработки 100% бюллетеней на долю Пеллегрини пришлось 53,12% голосов избирателей, Ивану Корчак досталось 46,87%.

Я выставил свою кандидатуру в президенты Словакии только потому, что чувствовал поддержку порядочных людей, которые честно живут и работают, — сказал Пеллегрини.

Он также поблагодарили за поддержку премьер-министра Словакии Роберта Фицо и лидера входящей в правительственную коалицию страны Словацкой национальной партии Андрея Данко. Пеллегрини подчеркнул, что правительственная коалиция останется стабильной и продолжит реализацию программ кабмина. Он пообещал, что в президентском дворце при его правлении не появится оппозиционно-оппортунистический центр, который будет «шкодить» правительству и стране за рубежом.

Агентство Reuters уже отметило, что его победа на выборах укрепит власть пророссийского премьер-министра Роберта Фицо над страной. Ранее их общая коалиция прекратила официальные поставки словацкого оружия на Украину.

Петер Пеллегрини до этого заявлял, что склады оружия по всей Европе опустошены, а на их восполнение нужно потратить примерно 5–10 лет. По его словам, Братислава не может оказать Киеву поддержку поставками вооружений из-за нехватки боеприпасов. Политик призывал усилить военно-промышленный комплекс страны.