Новый президент Эквадора попросил Путина помочь с вакциной от COVID-19

Фото: АГН

Москва и Вена ведут переговоры по восстановлению регулярного авиасообщения между двумя странами. Об этом в интервью «Известиям» рассказал посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

По словам Любинского, переговоры на этот счёт идут в предметном ключе, на сегодняшний день согласовано выполнение нерегулярных авиаперевозок до конца октября текущего года. Частота перевозок составит до 14 рейсов в...