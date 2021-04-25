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Новый президент Эквадора попросил Путина помочь с вакциной от COVID-19

03:35, 27 апреля 2021
Фото: АГН

Письмо с просьбой о помощи с приобретением препаратов от коронавируса направил президенту РФ Владимиру Путину вновь избранный глава Эквадора Гильермо Лассо. Об этом южноамериканский политик сообщил в публикации на своей странице в Facebook.

Я направил письмо президенту России, в котором попросил помочь с вакцинами, — сказал Лассо.

С просьбой увеличить поставки необходимых препаратов в Эквадор президент также обратился к руководству Китая и США.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в республике достигло 374 775, количество летальных исходов — 13 198.

Ранее канцлер Германии назвала условия закупки «Спутника V». По словам Ангелы Меркель, закупка российского препарата от коронавирусной инфекции будет иметь смысл при быстрой сертификации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА).

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