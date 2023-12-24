Новый президент Аргентины признался, что не распоряжается своими деньгами Президент Милей признался, что доверил свои деньги сестре

Фото: Luciano Gonzalez Torres/XinHua/Global Look Press

Хавьер Милей

Новый президент Аргентины Хавьер Милей признался, что не знает, какое денежное довольствие причитается главе государства, следует из трансляции передачи с его участием на канале Canal 13. По словам политика, распоряжаться своими деньгами он доверил сестре Карине Милей.

Я не знаю [сумму заработка]. Я никогда не смотрел размер зарплаты, моими деньгами управляет моя сестра, — сказал аргентинский президент.

Милей, будучи депутатом, почти два года подряд разыгрывал свою зарплату на специальном сайте. Последний раз он разыграл там $2650 15 декабря. Политик признался, что читал в то время лекции и денег за них ему хватало. Теперь же президентская должность не позволят работать по совместительству, поэтому жертвовать свою зарплату он не будет, объяснил Милей.

Ранее сообщалось, что Хавьер Милей намерен запустить в стране одновременно 366 реформ. В его планах закрыть национальный Центробанк, заменить песо на американские доллары, провести приватизацию ряда госкомпаний. Также он рассчитывает заменить недавних союзников Бразилию и Китай на США и Израиль. С Россией он тоже не захотел работать.

Эти реформы приведут страну к обнищанию и хаосу, считает гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской. По его словам, государство рискует превратиться в колонию США.