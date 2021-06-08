Новый препарат от болезни Альцгеймера впервые за 18 лет одобрили в США

https://static.news.ru/photo/bed25d06-c85f-11eb-b7d5-96000091f725_660.jpg Фото: Stephan Jansen/dpa/Global Look Press

Американское управление по контролю качества пищевых продуктов США (FDA) одобрило препарат для лечения болезни Альцгеймера впервые за 18 лет. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Лекарство получило коммерческое название Aduhelm. Его разработала компания Biogen. Препарат разрушает амилоидные белки. Они повреждают клетки мозга, из-за чего у больного возникают проблемы с памятью. Таким образом, лекарство воздействует не на симптомы, а на причины болезни.

Годовой курс лечения будет стоить $56 тысяч. В фармацевтической компании заявили, что цена обусловлена сложностью разработки и высокой стоимостью клинических испытаний. Препарат был сделан из клонированных человеческих антител.

Лекарство рекомендуется пациентам в начальной стадии болезни, если они моложе 80 лет. Указано, что оптимальным будет пожизненный приём препарата.

Последний раз FDA выдавало одобрение на лекарства против болезни Альцгеймера в 2003 году, но препараты Namenda и Aricept не лечили человека, а временно облегчали симптомы заболевания.

Ранее доктор медицины, специалист в области нейродегенеративных заболеваний Дейл Бредесен назвал три основные причины болезни Альцгеймера. По его словам, она возникает из-за трёх основных групп возбудителей — нарушение баланса гормонов, воспаление и наличие токсинов.