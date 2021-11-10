Новый премьер Японии пообещал решительную внешнюю политику против России

Япония будет проводить «решительную внешнюю политику» против России и Китая. Об этом заявил новый премьер-министр Японии Фумио Кисида, слова которого приводит РИА Новости. Он заявил, что намерен настаивать на подобных мерах.

В отношении Китая и России я намерен настаивать на том, на чем нужно настаивать и проводить решительную внешнюю политику, — сказал Кисида на пресс-конференции.

Ранее депутаты нижней палаты парламента Японии переизбрали главу правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Фумио Кисиду на пост премьера страны. За его кандидатуру проголосовали депутаты ЛДП и её партнёра по правящей коалиции — партии «Комэйто», которые удерживают большинство мест в нижней палате.

Кисида уже высказывался на тему двусторонних отношений РФ и Японии. Он заявил, что мирный договор с Россией не будет заключён без урегулирования территориального спора. Для подписания соответствующего документа японские власти требуют решения вопроса принадлежности Курил. Также политик отметил, что суверенитет Японии распространяется на южные острова Курильской гряды.

На ультимативные заявления Кисиды отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, нежелание Токио заключать мирный договор с Москвой без урегулирования территориального вопроса лишь отдаляет перспективы его урегулирования.