Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что государство должно обеспечить проживающих в Крыму украинцев водой для их нужд. При этом он отметил, что это не касается промышленных объектов «оккупированной территории». Об этом сообщил ТАСС.

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что государство должно обеспечить проживающих в Крыму украинцев водой для их нужд. При этом он отметил, что это не касается промышленных объектов...