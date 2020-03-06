Новый украинский премьер-министр Денис Шмыгаль отказался от своих слов о возобновлении подачи воды в Крым. Он заявил, что это не является вопросом «торговли с оккупантом» и вопросом бизнеса.
Это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведёт к гуманитарной катастрофе. Мы не хотим быть её авторами, — сказал Шмыгаль в четверг, 5 марта, в программе «Право на власть» на украинском телеканале «1+1».
Затем он взял свои слова обратно, заявив, что его неправильно поняли.
Позиция остаётся неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем <...>делать этого до деоккупации полуострова, — написал он в Facebook.
Как ранее писал NEWS.ru, Шмыгаль заявил, что государство должно обеспечить проживающих в Крыму украинцев водой для их нужд.
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