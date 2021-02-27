Новый постпред США в ООН встретилась с коллегами из Китая и России

https://static.news.ru/photo/faf0dc52-7924-11eb-a574-96000091f725_660.jpg Линда Томас-Гринфилд Фото: Xie E via www.imago-images.de/ТАСС

Новый постпред Соединённых Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд провела встречу с коллегами из России и Китая Василием Небензей и Чжаном Цзюнем.

Посол обсудила предстоящее председательство США в Совбезе и комплексную работу в сфере борьбы с глобальными вызовами, в том числе тему прав человека и изменения климата, а также сферы, представляющие общий интерес для будущего сотрудничества в ООН, — цитирует РИА Новости представителя американского постпредства Оливию Далтон.

До этого Томас-Гринфилд встретилась с главами миссий Великобритании и Франции в ООН и обсудила с ними общие приоритеты.

Соединённые Штаты Америки с 1 марта на месяц станут председателем СБ ООН.

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил , что назначение Линды Томас-Гринфилд постпредом США при ООН вызвало ничем не оправданный ажиотаж, но в работе российской делегации с американскими коллегами изменений не произойдёт.

Он добавил, что у российской делегации в Нью-Йорке всегда были «нормальные» рабочие отношения и общение с Ники Хейли, которая была постпредом США при ООН до Келли Крафт. С действующим постпредом, по словам Полянского, отношения так же рабочие, а контакты на человеческом уровне «поддерживались всегда», писал NEWS.ru.