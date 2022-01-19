Новый посол в ЦАР рассказал про убийство журналистов из России в 2018 году

Троих российских журналистов в Центральноафриканской Республике в 2018 году убили боевики из незаконного вооружённого формирования 3R, заявил новый посол России в республике Александр Бикантов. Он напомнил, что журналисты передвигались ночью без охраны. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналисты передвигались ночью без охраны по трассе Декоа-Сибю. По предварительной версии, их остановили и убили боевики из незаконного вооружённого формирования 3R, — рассказал Бикантов.

Он добавил, что в декабре 2020 года боевики из этого формирования напали на столицу страны Банги. В ходе нападения, по словам посла, погибло много мирных жителей. Трое россиян — журналист Орхан Джемаль, режиссёр-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты в ЦАР 30 июля 2018 года.

Ранее сообщалось, что на фоне сообщений о прибытии четверых российских военных инструкторов в Мали чиновники НАТО и ООН заявили об угрозе для своего миротворческого контингента. По словам экс-советника министра обороны Украины Алексея Селиванова, такая позиция понятна. Он заявил, что российские военные гораздо более профессиональны, чем те же французские военнослужащие.