Новый министр обороны Украины назвал приоритетом создание сильной армии

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Новый министр обороны Украины Алексей Резников назвал одним из приоритетов своей работы создание сильной армии. Кроме того, он считает, что страна должна расширять стратегическое сотрудничество с НАТО и США, передаёт РИА Новости.

Украинская «бумажная» армия должна остаться в прошлом. Сильная армия — это один из мощнейших дипломатических аргументов, — приводит слова министра агентство.

Среди других направлений своей деятельности Резников выделил изменение подхода к кадровой политике в армии и расширение стратегического сотрудничества с западными партнёрами.

4 ноября Верховная рада проголосовала за назначение бывшего вице-премьера Алексея Резникова на пост министра обороны Украины. Ранее он занимался вопросами реинтеграции так называемых временно оккупированных территорий. Кандидатуру Резникова предложил украинский президент Владимир Зеленский.

На этом посту Резников сменил Андрея Тарана, возглавлявшего ведомство с 4 марта 2020 года.