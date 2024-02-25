Новый лидер Аргентины рассказал, кого считает великим Милей назвал Трампа «великим» и пожелал ему победы на выборах в США

Фото: Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хавьер Милей

Президент Аргентины Хавьер Милей назвал кандидата в президенты США Дональда Трампа «великим» и пожелал ему победы на выборах, которые пройдут в ноябре, передает Bloomberg. Политики тепло поприветствовали друг друга и обнялись на конференции консервативных политических действий в США.

Вы были величайшим президентом и, я надеюсь, будете им снова, — сказал аргентинский лидер.

В ответ Трамп назвал Милея «отличным джентльменом» и произнес свой знаменитый лозунг Make America Great Again, поменяв в нем «Америку» на «Аргентину». Экс-глава Белого дома выразил уверенность, что Хавьер Милей справится с этой задачей.

Он один из немногих, кто действительно может сделать это хорошо — снова сделать Аргентину великой, — добавил Трамп.

Напомним, Милей в декабре 2023 года победил на выборах президента Аргентины, заявив, что намерен провести серьезные экономические реформы, которые буквально станут шоковыми для страны. Он также предупредил граждан страны, что их ждут «месяцы боли», пока экономика не выйдет из кризисной ситуации.

Ранее власти аргентинской провинции Чубут в обращении к президенту страны пригрозили остановить поставки нефти и газа, поскольку регион не в полной мере получает доходы от налогов. На Чубут приходится порядка 30% от всей добычи нефти в Аргентине.

