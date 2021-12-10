Новый канцлер ФРГ провёл первый разговор с Байденом

Вновь избранный канцлер Германии Олаф Шольц провёл первый телефонный разговор в новом статусе с президентом США Джо Байденом. В ходе беседы стороны обменялись мнениями о безальтернативности трансатлантического партнёрства. Об этом сообщается на сайте кабинета министров ФРГ.

Канцлер Олаф Шольц сегодня позвонил президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену <...> Они согласились с тем, что трансатлантическая дружба имеет важнейшее значение для преодоления нынешних и будущих проблем, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что лидеры США и Германии отметили «тесные связи» между двумя странами и договорились продолжить их укреплять.

На сайте Белого дома сообщается , что Джо байден поздравил Олафа Шольца с назначением. Также говорится, что два лидера обсудили тему изменения климата, усиления борьбы с пандемией COVID-19 и противодействия эскалации сил РФ вокруг Украины.

Я жду возможности тесно работать по всему списку глобальных вызовов, включая трансатлантические усилия для ответа на дестабилизирующее военное строительство России вдоль украинской границы, — написал Байден в своём Twitter после разговора со Штольцем.

Олаф Шольц занял должность канцлера Германии 8 декабря. Его предшественница Ангела Меркель проработала на этом посту 16 лет.