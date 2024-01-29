Новый глава МИД Молдавии рассказал о планах по развитию отношений с Россией Глава МИД Молдавии: будем строить отношения с РФ на основе интересов республики

Фото: IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

Михай Попшой

Молдавия будет выстраивать отношения с Россией на основе интересов республики, заявил новый глава МИД республики Михай Попшой. По его словам, которые приводит портал Noi.md, это основа отношений Кишинева, как с Москвой, так и с любым другим государством.

Позиция Республики Молдова в общении с Российской Федерацией, как и с любым другим государством, принципиально основывается на интересах Республики Молдова. Только на основе интересов граждан, на основе суверенитета, независимости и территориального единства Республики Молдова, — подчеркнул глава молдавского внешнеполитического ведомства.

Попшой вступил в должность 29 января после того, как Нику Попеску ушел в отставку. О причинах своего решения он не сообщил. Новый глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии (МИДЕИ) сразу сказал, что намерен поменять название ведомства, отделив две направленности в разные структуры. Местные СМИ писали, что Попеску станет главным переговорщиком республики с Евросоюзом.

До этого президент Молдавии Майя Санду ранее направила парламенту запрос на внесение поправок в положения избирательного кодекса. Она попросила сдвинуть сроки назначения даты выборов для предсказуемости избирательного процесса.