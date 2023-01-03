Новый глава МИД Израиля Коэн обсудил с Лавровым региональную проблематику

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров позвонил новому главе МИД Израиля Эли Коэну и поздравил его со вступлением в должность, об этом сообщил израильский политик в Twitter. В ходе разговора главы внешнеполитических ведомств обсудили отношения между государствами, а также ряд региональных вопросов.

Сейчас я закончил разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который позвонил, чтобы поздравить меня со вступлением в должность. Мы обсудили ряд двусторонних и региональных вопросов, отношений между странами, — написал Коэн.

Новое правительство Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху приступило к своим обязанностям 29 декабря 2022 года. В новый состав кабмина вошел в том числе и Коэн. Он обещал, что при вступлении в должность первый звонок он совершит именно Лаврову.

Беньямин Нетаньяху в третий раз стал премьер-министром Израиля. Кнессет выразил доверие лидеру партии «Ликуд» по итогам состоявшихся 1 ноября выборов. Нетаньяху был премьером страны с 1996 по 1999 год и с 2009 по 2021 год. В общей сложности срок его правления составил более 15 лет.