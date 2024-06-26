Новый генсек НАТО Марк Рютте: чем известен, изменится ли политика Альянса

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте утвержден на пост генерального секретаря НАТО. Что известно о политике, что он говорил о России и Украине, как его назначение повлияет на РФ?

Что известно о назначении Рютте

В среду, 26 июня, пресс-служба Североатлантического альянса сообщила, что кандидатуру Марка Рютте одобрили послы 32 стран — участниц НАТО на заседании в Брюсселе.

«Североатлантический совет принял решение назначить премьер-министра Нидерландов Марка Рютте следующим генеральным секретарем НАТО, сменив на этом посту [премьер-министра Норвегии] Йенса Столтенберга», — отметили в пресс-службе.

Рютте приступит к исполнению своих обязанностей с 1 октября, сменив на этом посту премьер-министра Норвегии Йенса Столтенберга.

Марку Рютте 57 лет. Он возглавлял правительство Нидерландов с октября 2010 года. До 2023 года политик был лидером праволиберальной Народной партии за свободу и демократию. В 2023-м премьер объявил об отставке своего правительства, так как коалиция не смогла договориться по вопросу растущей миграции. Его правительство исполняет обязательства до назначения нового кабмина.

Йенс Столтенберг «тепло приветствовал выбор союзников по НАТО». Он назвал Рютте сторонником трансатлантизма, сильным лидером и человеком, способным привести к консенсусу.

Что Рютте говорил о России и Украине

Рютте неоднократно общался с российским лидером Владимиром Путиным — были и личные встречи, и телефонные переговоры. В 2013 году Рютте посетил Петербургский международный форум.

«Нидерланды являются наиболее крупным торговым партнером России в Европе, а Россия входит в тройку самых крупных торговых партнеров Нидерландов вне Европы», — отмечал тогда он.

В 2014-м Рютте приезжал на открытие Олимпийских игр в Сочи.

«Отношения между Россией и Нидерландами отличаются большим взаимодействием в экономической сфере, в культурной сфере, но и политическим взаимодействием», — опять же подчеркивал еще премьер Нидерландов.

В середине июня 2024 года в Гааге Рютте уже произносил совершенно другие слова.

«Сейчас Россия — наш противник, и мы должны обеспечить, чтобы Украина победила», — сказал он.

Изменятся ли взаимоотношения России и НАТО при Рютте

Представитель МИД РФ Мария Захарова уверенна, что назначение Рютте новым генеральным секретарем НАТО ничего не изменит, поскольку в Североатлантическом альянсе всем заправляют США. По ее словам, в этом объединении даже страны-участницы не имеют своего голоса.

«В этой структуре даже страны-участницы ничего не решают, тем более генсек. Всем заправляют американцы», — отметила Захарова.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с NEWS.ru заявил, что новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не принесет спокойствия в Европу. Как отметил сенатор, для России Альянс останется абсолютно враждебной структурой. Он напомнил, что Рютте отличался воинственными заявлениями в отношении РФ.

«От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Кто бы ни был во главе НАТО, это абсолютно враждебная структура. Россия была, есть и будет. Рютте уже отличился воинственными заявлениями в отношении России. После него спокойствие на территории Европы не наступит. Я думаю, в этом убеждены все реальные политики в РФ», — высказался Цеков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также считает, что назначение Рютте ничего не изменит во взаимоотношениях России и Североатлантического альянса. По его словам, Альянс остается враждебным России.

«Вряд ли этот выбор способен что-либо поменять в генеральной линии НАТО и членов Атлантического альянса, которые и по отдельности, мы имеем в виду стран-членов, которые под непосредственным руководством США, и вместе, как Севроатлантический альянс, работают с целью стратегического подавления Российской Федерации», — сообщил Песков.

Смена Столтенберга является просто сменой декораций, убежден председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что политика Альянса в отношении России навряд ли изменится.

«Назначение Марка Рютте новым генсеком НАТО — не более чем смена декораций. Политика Альянса в отношении России вряд ли изменится. НАТО останется на позициях противостояния нашей стране», — пояснил депутат.

Лидер ЛДПР напомнил, что именно противостоянием России оправдывается само существование НАТО. По его мнению, Североатлантический альянс — это рудимент холодной войны. Депутат также считает, что вектор НАТО на данном этапе определяют США.

«Натовский вектор в большей степени определяют сегодня США, которые поставили своей целью нанести „стратегическое поражение России“. Поэтому организация ведет исключительно агрессивную линию, и перехода к конструктиву не просматривается», — заключил Слуцкий.

Аналогичного мнения придерживается заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он заявил, что с приходом нового генерального секретаря политика НАТО, скорее всего, не изменится. Как он отметил, при новом руководителе Североатлантический альянс не поменяет свои стратегии.

«Я думаю, что политика НАТО будет продолжаться в том же ключе, каком и была», — отметил депутат.

Парламентарий добавил, что не следует ожидать каких-либо перемен. Нужно рассчитывать только на себя, заключил Чепа.

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