https://static.news.ru/photo/c4daa930-cbcf-11e9-bbf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка серьёзно занялся чисткой в аппарате. По данным ряда украинских изданий, он намерен уволить всех своих заместителей.

Никто не останется. Будет новая команда, — подтвердил эти слухи источник РИА Новости .

Предположительно, своей должности лишатся Дмитрий Сторожук, Анжела Стрижевская, Сергей Кизь, Юрий Столярчук и Анатолий Матиос. О том. кто займёт их место, пока не сообщается. Также не уточняется, как именно пройдёт процедура увольнения, ведь для того чтобы они покинули свои посты, необходима рекомендация Совета прокуроров.

Ранее Руслан Рябошапка назвал свои приоритеты на должности генпрокурора Украины. По его словам, теперь каждый день будут привлекаться к ответственности высокопоставленные чиновники, а в страну вернутся украденные активы, писал News.ru.